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CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan altın fiyatları yükseldi mi?

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20 Nisan tarihli güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tam altının fiyatı da merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 20 Nisan Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 20 Nisan güncel altın fiyatları araştırılıyor. Canlı altın kuru! Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 20 Nisan Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 2492,6'dan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3992'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 17301'den satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan altın fiyatları yükseldi mi?

DOLAR VE ALTIN REZERVLERİNDE YÜKSELİŞ

Bankanın brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artarak 68 milyar 748 milyon dolardan 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 5 Nisan haftasında 2 milyar 300 milyon dolar artarak 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara yükseldi. Böylece bankanın toplam rezervlerinde 3 milyar 745 milyon dolarlık artış yaşandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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