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CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Nisan altın fiyatları yükseldi mi?

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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 24 Nisan Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 24 Nisan Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 24 Nisan güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 24 Nisan Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 2425,8'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3864'ten satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 16547'den satılıyor.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Altını Yarım Altın Tam Altın Gündem Finans Ekonomi Haberler

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