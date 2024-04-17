Ege'nin İncisi İzmir Cumhuriyet'in Yansımaları Sergisi Açıldı

İzmir'in 100 yıllık cumhuriyet tarihine ışık tutan " Ege'nin İncisi İzmir Cumhuriyet'in Yansımaları" adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve EÜ işbirliğinde düzenlenen sergi, Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde açıldı.

Açılışta konuşan EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan serginin İzmir'in tarihini, kültürünü ve cumhuriyet dönemi boyunca yaşadığı değişimleri fotoğraf kareleriyle gözler önüne serdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Şahin, serginin İzmir'in köklü tarihine ayna tuttuğunu kaydetti.

İzmir'le ilgili sahip oldukları arşivden bir seçki oluşturduklarını belirten Şahin, "Ziyaretçilerimiz İzmir tarihine ait daha çok bilgi ve belgeye, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı web sitesini ziyaret ederek, zengin arşivimize kolayca ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Sergi, 30 Nisan tarihine kadar açık olacak.