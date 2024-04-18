CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün altın fiyatları yükseldi mi? Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 18 Nisan güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 18 Nisan Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 2487,4 TL den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3961 TL den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 17236 TL den satılıyor.