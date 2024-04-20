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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit ve gazi çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bakan Güler, çocuklara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin sorular sordu ve Milli Mücadele'nin önemini vurguladı. Güler, çocuklara vatan sevgisi ve geleceklerini şekillendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu ve devletin çocuklara destek olmaya devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit ve gazi çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Milli Savunma Bakanı Güler şehit ve gazi çocuklarıyla Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Çocuklara okul hayatları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin sorular soran Bakan Güler, Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bakan Güler, "Siz kıymetli evlatlarımızı, bu anlamlı gün münasebetiyle Bakanlığımızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bundan bir asır önce ülkemizin bir kısmı işgal edilmişti. Ama kahraman atalarımız, bu zor zamanlarda Milli Mücadele'yi başlattı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini kurdu. İşte sizler için özel bir gün olan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de açıldığı gündür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere atalarımız, Meclis vasıtasıyla yürüttükleri Milli Mücadele sayesinde, vatanımızı işgalden kurtarıp Cumhuriyetimizi kurdular." ifadelerini kullandı.

"SİZLER YAŞAMA SEVİNCİMİZSİNİZ"

"Bugün vatanımızda özgürce yaşıyorsak bunda en büyük pay, aziz şehit ve gazilerimize aittir." diyen Güler, çocuklara şöyle seslendi:

"Bizler de onların emaneti olan aziz vatanımızı korumak ve kollamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizler de geçmişi zaferlerle dolu şanlı tarihimizi çok iyi bilmeli, ileride ülkemize hizmet edebilmek için kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz. Çünkü sizler, tarihte olduğu gibi bugün de vatan topraklarını korumak ve savunmak için cesaretle ve fedakarca görevini yaparken şehit ve gazi olan kahramanlarımızın evlatlarısınız.

Şehit ve gazilerimizin en kutsal emaneti ve canımızdan bir parça olan sizleri çok seviyoruz. Kocaman yüreğinizle, bugünün çocukları yarının büyükleri olarak; geleceğimizin teminatı, asil milletimizin en güzide bireylerisiniz. Devletimiz, siz değerli çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak, iyi şartlarda eğitim almanızı sağlamak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Çünkü sizler, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizsiniz. Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler daima yanınızdayız. Sizlere ve değerli ailelerinize her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Biz, büyük bir aileyiz. Sevinçte ve kederde bir ve beraberiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle; kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, siz değerli evlatlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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