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Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde 2 milyar dolarlık düşüş

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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azalışla 126 milyar 284 milyon dolara düştü. Bankanın, döviz rezervleri 2 milyar 989 milyon dolar azalışla 67 milyar 11 milyon dolara düşerken altın rezervleri ise 827 milyon dolar artışla 59 milyar 273 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azalışla 126 milyar 284 milyon dolara düştü.

DOLAR REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ, ALTINDA ARTIŞ

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 19 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 989 milyon dolar azalışla 67 milyar 11 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 9 Nisan'da 70 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 827 milyon dolar artışla 58 milyar 446 milyon dolardan 59 milyar 273 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 162 milyon dolar azalarak 128 milyar 446 milyon dolardan 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (3)

mehmet:

swapları ve öndüç alınanları çıkınca ne var. onuda yazında bilelim. -48 milyar dolar olabilirmi?

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Muzaffer Bal:

ula gardaşım,biri inmiş biri çıkmış sanki tahtirevalli mübarek.sanki millet bundan bişey anlio.

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Salim:

DEMEKKİ NEYMİŞ IMF NİN KAPISINA YOL GÖZÜKÜYOR...

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