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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu piyasaların merakla beklediği nisan ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Nisan ayı faiz kararının saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti.

YABANCI UZMANLAR BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini sabit bırakacağını tahmin ederken, bankanın politikaları ve cari işlemlerde öngörülen iyileşmeyle liranın ileriki aylarda cazibesinin artabileceğini söyledi. Natixis Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva, "Mevcut TCMB Başkanı'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını pekiştiren mart ayındaki beklenmedik faiz artırımının ardından bu faiz artışının liraya olumlu etkisini göz önünde bulundurursak TCMB bu kararın bundan sonra Türk ekonomisine nasıl yansıdığını görmek isteyebilir." dedi.

Liranın bir süre istikrara kavuştuğunu, en azından değer kaybı hızının yavaşladığını belirten Mufteeva, dolayısıyla dövizdeki pozitif trendin ileriki aylarda yurt içi fiyatlardan kaynaklanan baskıların bir kısmını hafifletmesinin beklendiğini ifade etti. Mufteeva, nisan ayına ilişkin enflasyon verileri 3 Mayıs'ta açıklanacağı için fiyat dinamiklerindeki bu iyi eğilimin teyit edilmesini beklemenin mantıklı olabileceğini aktardı. Öte yandan, iletişim ve ileriye yönelik sözle yönlendirmenin açıkça şahin olabileceğini dile getiren Mufteeva, bu faktörler göz önüne alındığında mevcut durumun devam edeceği ve faizlerin sabit bırakılacağı öngörüsünde bulundu.

"LİRANIN, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GÜÇLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, Washington'da yaptığı açıklamadaki "En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" ifadelerini anımsatan Drimal, yılın ikinci çeyreğinde liranın cazibesinin artabileceğini kaydetti.

Turizm sezonunun hız kazanmasının ardından cari işlemler hesabındaki mevsimsel iyileşme ve TCMB'nin parasal sıkılaştırmasının etkisiyle de liranın desteklenebileceğini vurgulayan Drimal, "Liranın, ikinci ve üçüncü çeyrekte güçlenmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Türkiye Ekonomi Banka Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (17)

sade vatandaş:

bir ülke için en büyük felaketlerden biri ben ekonimistim bunlar anlamaz diyerek her şeye burnunu sokarak ekonomiyi mahveden peygamberimizin işi ehline bırakın hadisine ve ekonomi iktisat bilimine aykırı davrananlardır

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

Din ve devlet işlerini bir birine karıştırma, sadelikten karışıklığa gidiyorsun :)

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haksız mıyım:

sade yine haklısın. tebrikler...

yanıt8
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Turbo Levent:

muz cumhuriyeti

yanıt8
yanıt0
Fondaşsavar:

Bu ülkenin günah sevap gibi İslamı bir yönetimi anayasası yok kanunları yok. Bütün anayasa kanun ticaret kanunları herşey Avrupadan kopya... Yani oyunun kurallarını avrupa koymuş sonra bu kurllar çerçevesinde ülke yöneteceksin. Ama başarısız olunca peygamber hadis diyorsun

yanıt1
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Çınar Saraç:

Artırırlar enflasyon yüzde 70 iken faiz yüzde 50 olması tuhaf ,

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Zaky:

Iste ulke insaninin ekonomik okur yazarligi bu kadar diyecegim ama zaten egitim kalitesi dipteyken ekonomik okur yazarlik beklemek sacmalik olur. Enflasyon arz talep dengesi bozuklugudur. Talep artarsa fiyatta artar kaynaklar artmadigi icin. Faizi yuksek tutarsan ihtiyac harici harcama duser fiyatlardaki artista durur. Faiz haramdir diye milletin beynini yiyen cahiller bu ekonomik duzenden cikip deniz kabugu altin, sikke tavuk ekmek değişimine baslarlarsa faiz icin endiselenmelerine kalmaz.

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Selahn unak:

Yüzde 50 faiz. Faiz Büyük günah :-) Reisin sesi soluğu çıkmıyor bu büyük günah karşısında::) . Komedi

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Fondaşsavar:

Bu ülkenin günah sevap gibi İslamı bir yönetimi anayasası yok kanunları yok. Bütün anayasa kanun ticaret kanunları herşey Avrupadan kopya

yanıt0
yanıt1
Revolver:

ben ekonomistim demenin bir millete maliyeti 3 yıl... 1 yılı kendi yalanına inanarak kalan 2 yılı da yanıldığı konusunda ikna edilmeye çalışılarak.. dünya lideriyim demenin ülkenin kaç yılına malolduğundan bahsetmek bile istemiyorum....

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