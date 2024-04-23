Midyat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı
Midyat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı. Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Kompleksi bahçesinde yapılan törende öğrenciler gösteriler sergiledi ve 23 Nisan konulu şiirler okudu. Törene Midyat Kaymakamı, Garnizon Komutan Vekili, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Midyat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Kompleksi bahçesinde günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapılan törende, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, 23 Nisan konulu şiirler okudu.
Törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İlçe Garnizon Komutan Vekili Yarbay Yusuf Daşkıran, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.