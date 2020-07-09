Bulgaristan plakalı otobüste 6,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçti
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Bulgaristan plakalı otobüste 6,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçti

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarma ekipleri, yurt dışından gelen yolcu otobüsünde yaptıkları aramada piyasa değeri 6,5 milyon lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi.

Bulgaristan plakalı otobüste 6,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçti
09.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:11

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarma ekipleri, yurt dışından gelen yolcu otobüsünde yaptıkları aramada piyasa değeri 6,5 milyon lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, Romanya'dan yükledikleri malzemeleri dikkat çekmemek için Bulgaristan'da başka bir yolcu otobüsüne aktardıkları belirlendi.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye otobüsle yüklü miktarda elektronik malzeme getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Kırklareli Dereköy Kapısı'ndan yurda giriş yapan B 0060 TA Bulgaristan plakalı otobüsü takibe alan jandarma ekipleri, TEM üzerinde dinlenme tesislerinde mola verince arama yaptı.

Aramalarda, 2 bin 805 elektronik sigara ve aparatları, 25 bin 540 sigara filtresi ve kağıdı, bin 810 akıllı kol saati ve şarj aleti, 3 TB'lık harddisk, 204 dizüstü bilgisayar ve şarj adaptörü, 31 airbag, bin 683 kilo çay ve 58 çeşitli otomobil motor parçası gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Piyasa değeri 6,5 milyon lira olduğu belirtilen kaçak malzemelerle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.İKİ OTOBÜS DEĞİŞTİRDİLER

Şüphelilerin jandarma ve polise yakalanmamak için Romanya'dan yükledikleri malzemeleri, Bulgaristan'da başka bir otobüse aktardıkları belirlendi. Kaçak getirdikleri otomobil motor parçalarını otobüsün koltukların bağlayan şüphelilerin aracın perdelerini de sürekli kapalı tuttukları belirtildi.


Kaynak: DHA

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