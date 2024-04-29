Edirneli Yüzücü Beyza Işık, Bulgaristan'da Altın Madalya Kazandı
Türkiye Yüzme Federasyonu Bölge Karması Takımı'nda yer alan Edirneli yüzücü Beyza Işık, Burgaz'da düzenlenen Swimming Talent Cup müsabakalarında 200 metre kelebek kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.
Edirneli yüzücü Beyza Işık, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen yarışta altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonu Bölge Karması Takımında yer alan yüzücü, Swimming Talent Cup müsabakalarına katıldı.
Yarışlarda 200 metre kelebek kategorisinde finale kalan Işık, 02.25.63'lük derecesiyle birinci oldu.