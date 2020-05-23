Bu yıl baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü Bu yıl baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü Bu yıl vatandaşlar baklava şeker yerine çereze yöneldi Kuruyemişçi İlhan Öztürk: "Müşterimizin şeker yerine çereze yöneldi" Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı baklava ve şeker sektörünün...

Bu yıl baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü

Bu yıl vatandaşlar baklava şeker yerine çereze yöneldi

Kuruyemişçi İlhan Öztürk:

"Müşterimizin şeker yerine çereze yöneldi"

BİLECİK - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü yaşattı.

Bilecik'te her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında dükkanının önünde şeker, çikolata ve kolonya satışı yapan İlhan Öztürk, bu yıl vatandaşların şeker yerine çereze yöneldiğini söyledi. Pazar gününden bu yana şeker, çikolata ve kolonya gibi ürünleri müşterilerine sergilediklerini anlatan Öztürk, "Pazar ve Pazartesi güzel bir yoğunluk vardı. Fakat Pazartesi günü akşam 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesinin ardından işler durdu. Müşterimizin şeker yerine çereze yöneldi. Bu bayramda çerez satışları patladı. En çok çekirdek, kabuklu fıstığa evde oyalana bilecekleri cipslere, abur cuburlara yönelmeye başladı müşterilerimiz. Yani artık Kurban Bayramına nasip diyoruz" dedi.

Şeker fiyatları değişmedi

İlhan Öztürk, şeker fiyatların geçen seneye göre aynı olduğunu anlatarak, "Fiyatlarımız geçen seneye göre aşırı bir fark. En ucuz şeker 15 liradan başlıyor, 20, 25 TL'ye kadar çıkıyor. Çikolatalarımız 20 TL'den başlıyor, 150 TL'ye kadar çıkıyor" dedi.

"Geçen sene 300-350 tepsi sipariş alınırken bu sene 50-60 tepside kaldık"

Tatlı satıcısı Kemal Bayraktar ise, bu yıl işlerin yüzde 50 düştüğünü anlatarak, "Bu yıl pandemi salgını nedeniyle ülkemiz kötü günler geçiriyor. İnşallah en yakın zamanda bugünleri atlatacağız. Eski günlerimize geri döneceğiz. Bu yıl tatlı işleri geçen senekine göre yüzde 50 düştü. Özellikle de baklava siparişlerinde çok etkin oldu. Geçen sene 300-350 tepsi sipariş alınırken bu sene 50-60 tepside kaldık. İnşallah iyi günler olacak. Bir dahaki bayramlar daha güzel geçecek diye umuyorum" dedi.

Kaynak: İHA