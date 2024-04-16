Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Personelleri Kapıları Çaldı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, esnafların, özel bireylerin ve gazilerin kapılarını çaldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çalışan personeller esnaf, özel bireyler ve gazilerin kapılarını çalarak hediyelerini takdim ettiler. Hediye karşısında mutluluk duyan vatandaşlar personellere teşekkür etti.

Personeller, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak herkesin kapısını çalarak mutluluk paylaşmaya devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK