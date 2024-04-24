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Bilecik'te Çalıntı Araç Yakalandı, 2 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde aranan çalıntı araç yakalanarak konu ile ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde aranan çalıntı araç yakalanarak konu ile ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince; Eskişehir güzergahı üzerinde çalıntı ihbarıyla aranan araç yakalandı. Çalıntı araç içerisinde bulunan 2 kişi haklarında adli işlem yapılmak üzere Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Araç trafikten men edilerek gerekli işlemler için otoparka çekildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bozüyük Bilecik Hırsızlık Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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