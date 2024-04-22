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Hasretle yerli üretimi bekliyorlar

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Türkiye'nin yıllık 300 bin tonla önemli miktarda karpuz üretimi yapılan Bilecik'te halk, dilimi 100 liraya satılan karpuzun yerlisini çıkmasını bekliyor. Karpuz satıcısı Mustafa Yıldız; 'Osmaneli karpuzu çıktığı zaman bu fiyatlarımız ucuzlayacak' 'Şu an karpuzun kilosu 50 lira, dilimi ortalama 60 lirayla 100 lira arasında satılıyor'

Hasretle yerli üretimi bekliyorlar

Türkiye'nin yıllık 300 bin tonla önemli miktarda karpuz üretimi yapılan Bilecik'te halk, dilimi 100 liraya satılan karpuzun yerlisini çıkmasını bekliyor

Karpuz satıcısı Mustafa Yıldız ;

"Osmaneli karpuzu çıktığı zaman bu fiyatlarımız ucuzlayacak"

"Şu an karpuzun kilosu 50 lira, dilimi ortalama 60 lirayla 100 lira arasında satılıyor"

BİLECİK - Bilecik'te pazar tezgahlarını süsleyen İran karpuzu pahalılığından dolayı dilim dilim satılırken, Türkiye'nin yıllık 300 bin tonla önemli miktarda karpuz üretimi yapılan Bilecik'te halk, dilimi 100 liraya satılan karpuzun yerlisini çıkmasını bekliyor.

Bilecik'te her hafta pazartesi günü kurulan pazarda İran'dan gelen karpuzlar kilosu 50 TL'den satışa sunuluyor. Bir karpuzunun yaklaşık 200-300 lira olması karşısında işlerinin açılmasını isteyen satıcılar, çareyi dilim dilim satmakta buluyordu. Dilimi bile 60 ile 100 TL arasında değişirken, vatandaşla yerli Osmaneli karpuzun çıkmasını bekliyor.

"Osmaneli karpuzu çıktığı zaman bu fiyatlarımız ucuzlayacak"

Karpuz satıcısı Mustafa Yıldız, şuan tezgahları İran karpuzun tezgahları süslediği söyleyerek, "İran karpuzlarımız biraz şu an pahalı. Tezgahlarda şu an daha dilim olarak satılıyor. Ama Osmaneli karpuzu çıktığı zaman bu fiyatlarımız ucuzlayacak. Bilecik'in Osmaneli ilçesi ağırlıklı olmak üzere il genelinde her yıl yaklaşık 300 bin ton karpuz üretiliyor. Yerli karpuzumuzun 2, 2 buçuk ay sonra tezgahlardaki yerini alacak. Şu an kilosu 50 lira. Dilimi ortalama 60 lirayla 100 lira arası geliyor dilimler. Yani şu anda rağbet yok biraz insanlara buradaki fiyatlar pahalı geliyor. Pahalı geldiği için insanların alım ihtimali az olduğu için biz de dilim olarak satıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mustafa Yıldız Osmaneli Türkiye Bilecik Ekonomi Güncel Haberler

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