Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Caddesi ile İstiklal Caddesinin kesiştiği bölgede, U.E'nin idaresindeki 40 ABB 124 plakalı araç, seyir halindeki S.U.'nun kullandığı 11 BB 686 plakalı otomobilin yan tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yolda savruldu. Kazada otomobil sürücüsü U.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK