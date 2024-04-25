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Söğüt'teki seralarda domates ve salatalık fideleri toprakla buluşuyor

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Bilecik'in Söğüt ilçesindeki seralarda yaz mevsimi öncesinde domates ve salatalık fideleri toprakla buluşturuluyor. İlçenin mikroklima özelliğine sahip olması nedeniyle seralarda kışları marul, yazları ise domates ve salatalık yetiştiriliyor. Ürünler, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki satış noktalarına gönderiliyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki seralarda yaz mevsimi öncesinde domates ve salatalık fideleri toprakla buluşturuluyor.

Mikroklima (çevresindeki iklim alanlarından ayrılan küçük iklim alanı) özelliğine sahip ilçenin sakinleri, 4 bin dönüme yakın araziye kurulu seralarında kışları marul, yazları ise domates ve salatalık yetiştiriyor.

Sabah erken saatlerde seralara gelip fideleri toprakla buluşturan işçiler, hava kararıncaya kadar mesaiye devam ediyor.

Bakım sürecinde fideler büyüdükçe dallar ipe sarılarak seyrekleştiriliyor. Salatalık, mayıs ayının ortalarında, domates ise hazirandan itibaren toplanıyor.

Sınıflandırılarak kasalara konulup kamyonlara yüklenen sebzeler, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki satış noktalarına gönderiliyor.

Yakacık köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, kış sezonunun iyi geçtiğini, üreticilerin yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Hazırlık aşamasının ardından domates ve salatalık ekimine başladıklarını belirten Yıldırım, "Yaz kış seradayız. Tarım işçilerine de istihdam sağlıyoruz. 1500-2 bin tarım işçimiz var. Sabah 06.30-07.00 gibi seraya gelinir, bağlama, dolama işleri yapılır. Akşama kadar seradayız." diye konuştu.

Yıldırım, ürünlerin çiçeklenmesinde bombus arılarından yararlandıklarını ifade etti.

Arılar sayesinde herhangi bir dölleyici kullanmadıklarını anlatan Yıldırım, "Arılar 1,5 ay kadar seralarda geziyor. Kullandığımız ilaçlar da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden onaylı. Komple doğal bizim ürünlerimiz." dedi.

Üretici Kayhan Kayadibi de kışın yetiştirdikleri marulları hasat ettikten sonra domates ve salatalık ektiklerini belirtti.

Geçen ay fidelerini satın aldıklarını aktaran Kayadibi, "Yeni sezon, yeni umut. Gelecekten umutluyuz inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Marmara Bölgesi İstanbul Bilecik Söğüt Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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