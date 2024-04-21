Söğüt ilçesinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde başlayan ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Söğüt ilçesinde başlayan ve bir süredir devam eden ilaçlama çalışmaları ile yaza hazırlıklar yapılmaya başlandı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda Yukarıdere Mesire alanı ilaçlanarak halkın kullanımına açıldı. - BİLECİK