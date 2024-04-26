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Bilecik'te otomobil çarptı, bisikletli çocuk yaralandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobil, 10 yaşındaki bisikletli çocuğa çarptı. Çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen 11 ABF 368 plakalı otomobil, Kasımpaşa Mahallesi Demirdöküm Caddesinde seyir halindeyken yolda bisiklet kullanan A.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten yola düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan A.T., tedavi altına alındı. Yaralanan çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Bozüyük Bilecik Çocuk Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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