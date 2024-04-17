Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Zanlı Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin üst aramasında 16,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin üst aramasında 16,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.