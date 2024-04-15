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Bilecik'te Ramazan Bayramı Boyunca Yapılan Drone Denetimlerinde 45 Bin 180 TL Trafik Cezası Uygulandı

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Bilecik'te Ramazan bayramı boyunca yapılan drone denetimlerinde araç ve sürücülerine toplam 45 bin 180 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Ramazan Bayramı Tedbirleri' çerçevesinde drone denetim uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan drone denetimlerinde 30 araç ve sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden toplamda 45 bin 180 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ramazan Bayramı Bilecik trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

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