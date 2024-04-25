Bilecik'te Okullarda Orman Yangınları Eğitimi Veriliyor
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Orman İşletme Şefliği tarafından okullarda öğrencilere orman yangınları konusunda eğitim veriliyor. İlçe Orman İşletme Şefliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Pazaryeri İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere orman yangınlarının zararları ve yangın durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.
Bilecik'in Pazaryeri Orman İşletme Şefliği tarafından okullarda öğrencilere orman yangınları konusunda eğitim veriliyor.
Pazaryeri İlkokulunda İlçe Orman İşletme Şefliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde küçük fidanlara "Orman Yangınları Farkındalık Eğitimi" verildi.
Orman işletme şefliğine bağlı ekipler tarafından öğrencilere orman yangınlarının ormanlarımıza verdiği zararlar ve orman yangınları durumunda neler yapılası konularında bilgiler verildi.
Teorik bilgilerin ardından öğrencilere şapka, çocuk dergisi hediye edildi.