Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kütahya-Bozüyük kara yolunda Erhan Ç. (64) yönetimindeki 34 TG 9562 plakalı tır, yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Erhan Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.