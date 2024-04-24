Bilecik'te Tır ve Tanker Çarpıştı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarpışan tır ve süt yüklü tanker sürücüleri hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisiyle tırın dorsesi dereye savrulurken, tankerdeki süt yola döküldü. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çarpışan tırla süt yüklü tankerin sürücüleri hastaneye kaldırıldı.
Bozüyük- Bilecik kara yolunun 5'inci kilometresinde seyreden M.H. idaresindeki 06 DRE 574 plakalı tır, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen süt yüklü 03 ADK 316 plakalı tankerle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle tırın dorsesi yol kenarındaki dereye savruldu, tankerdeki süt yola döküldü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, karayolları ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılması ve yolun sütten arındırılmasıyla normale döndü.