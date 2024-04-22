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Bilecik'te 5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasınca; 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli şahıs Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Osmaneli Bilecik Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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