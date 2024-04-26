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Bilecik'e Yeni İl Kadastro Müdürü Atandı

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Bilecik'e atanan yeni İl Kadastro Müdürü Osman Küçükislamoğlu göreve başladı. Vali Şefik Aygöl, Küçükislamoğlu'nu tebrik ederek başarılar diledi.

Bilecik'e atanan yeni İl Kadastro Müdürü Osman Küçükislamoğlu göreve başladı.

Bilecik İl Kadastro Müdürü Sadık Yıldırım'ın Denizli'ye atanmasının ardından Rize İl Kadastro Müdürü Osman Küçükislamoğlu Bilecik'e atanmıştı. Bilecik'e atanan yeni İl Kadastro Müdürü Osman Küçükislamoğlu ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirdi. Vali Aygöl, Bilecik'e atanan yeni İl Kadastro Müdürü Osman Küçükislamoğlu'nu tebrik ederek görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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