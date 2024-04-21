Bilecik Huzurevi Sakinleri Baharı Karşıladı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, huzurevi sakinleri ile birlikte bahçede baharı karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılarla bir araya gelerek dalları çiçek açtıran baharı karşıladı. Huzurevi bahçesinde dalları çiçek açan ağaçların arasında neşeli vakit geçiren İl Müdürü Türkoğlu, tüm yaşlıların başının üstünde yeri olduğunu belirterek, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, "Gönül çiçeklerimiz yaşlılarımızla renkli anlarımız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK