Bilecik'te asker eğlencesi adı altında havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Bilecik'te düzenlenen asker eğlencesi sırasında havaya ateş açan şüpheli şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde bulunan tabanca ise el konuldu.
Bilecik'te asker eğlencesi adı altında havaya ateş açarak vatandaşların hayatını riske atan şüpheli şahıs yakalandı.
Bilecik'te düzenlenen asker eğlencesi adı altında, konvoyda havaya ateş açan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde bulunan; 'Zoraki- Mod 914' ibareli tabanca muhafaza altına alınarak şahsa 8 bin 322 TL cezai işlem uygulandı. - BİLECİK