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Bilecik'te Küçük Bir Dikkatsizlik Sonucu Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Gölpazarı ilçesinde bir tarlada yakılan meyve dallarından sıçrayan ateş sonucu çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Gölpazarı Kaymakamlığı, vatandaşlara ateş yakmama konusunda uyarıda bulundu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde küçük bir dikkatsizlik sonucu çıkan orman yangını korkuttu.

Gölpazarı'nda bulunan bir tarlada yakılan meyve dallarından sıçrayan ateş sonucu çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Olayla ilgili açıklama yapan Gölpazarı Kaymakamlığı, "Yangın şaka değildir. Havaların mevsim normallerinin üstünde gitmesi, ilçemizde ormanların fazla olması nedeni ile bahçe ve tarla temizliğinde ateş yakılmaması önemle rica olunur" ifadeleri kullanılarak vatandaşlara uyarıda bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman Yangını Gölpazarı İtfaiye Bilecik Çevre Yerel Yaşam Güncel Haberler

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