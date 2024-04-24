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Osmaneli, turistler için kültürel ve gastronomik bir deneyim sunuyor

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Bilecik'in Osmaneli ilçesi, tarihi yapıları, kültürü ve yöresel lezzetleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Kadın kooperatifleri aracılığıyla çeşitli ürünlerin de bulunduğu Osmaneli, turizm açısından önemli bir değer haline geliyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi turizm değeri olmaya devam ediyor.

İstanbul'dan Osmaneli'ne gelen turistler, tarihi yapıları, kültürleri inceleyerek, çeşitli lezzetler ile tanışma imkanı buluyor. Tarihi binaların bulunduğu sokaklarda gezen turistler yöresel ürünlerin de bulunduğu kadın kooperatifleri sayesinde çeşitli ürünler ile de tanışıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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