Osmaneli, turistler için kültürel ve gastronomik bir deneyim sunuyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesi turizm değeri olmaya devam ediyor.

İstanbul'dan Osmaneli'ne gelen turistler, tarihi yapıları, kültürleri inceleyerek, çeşitli lezzetler ile tanışma imkanı buluyor. Tarihi binaların bulunduğu sokaklarda gezen turistler yöresel ürünlerin de bulunduğu kadın kooperatifleri sayesinde çeşitli ürünler ile de tanışıyor. - BİLECİK