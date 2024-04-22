Bilecik'te Yerli Karpuz Beklentisi

Türkiye'nin yıllık 300 bin tonla önemli miktarda karpuz üretimi yapılan Bilecik'te halk, yerli ürünün çıkmasını bekliyor.

Satıcı Mustafa Yıldız, şuan tezgahları İran karpuzun tezgahları süslediği belirterek, "İran karpuzlarımız biraz şu an pahalı. Tezgahlarda şu an daha dilim olarak satılıyor. Ama Osmaneli karpuzu çıktığı zaman bu fiyatlarımız ucuzlayacak. Bilecik'in Osmaneli ilçesi ağırlıklı olmak üzere il genelinde her yıl yaklaşık 300 bin ton karpuz üretiliyor. Yerli karpuzumuzun 2, 2 buçuk ay sonra tezgahlardaki yerini alacak" dedi. - BİLECİK