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Bilecik'te Yerli Karpuz Beklentisi

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Bilecik'te yıllık 300 bin ton karpuz üretimi yapılan ilçede halk, yerli ürünün çıkmasını bekliyor. İran karpuzlarının pahalı olduğu belirtilirken, yerli karpuzun yakında tezgahlardaki yerini alacağı ifade edildi.

Türkiye'nin yıllık 300 bin tonla önemli miktarda karpuz üretimi yapılan Bilecik'te halk, yerli ürünün çıkmasını bekliyor.

Satıcı Mustafa Yıldız, şuan tezgahları İran karpuzun tezgahları süslediği belirterek, "İran karpuzlarımız biraz şu an pahalı. Tezgahlarda şu an daha dilim olarak satılıyor. Ama Osmaneli karpuzu çıktığı zaman bu fiyatlarımız ucuzlayacak. Bilecik'in Osmaneli ilçesi ağırlıklı olmak üzere il genelinde her yıl yaklaşık 300 bin ton karpuz üretiliyor. Yerli karpuzumuzun 2, 2 buçuk ay sonra tezgahlardaki yerini alacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bilecik İran Ekonomi Güncel Haberler

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