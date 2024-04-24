Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden eğitimler devam ediyor

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı personeller tarafından eğitimlere devam ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı personeller tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde çalışan vatandaşlar; kadına şiddetin önlenmesi, evlilik öncesi eğitimi, bağımlılıkla mücadele, akran zorbalığı eğitimi verilmeye devam ediyor. - BİLECİK