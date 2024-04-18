Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda; 13,62 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 2,56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK