Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda; 13,62 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 2,56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK