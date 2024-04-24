Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonunda 4,45 Gram Madde Ele Geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4,45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4,45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bozüyük Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı Yunus ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli şahsın üzerinde; 4,45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahsa 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK