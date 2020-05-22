Bolu'da karantinadaki 146 kişi, memleketlerine gönderildi KIRGIZİSTAN'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirilip, Bolu'da karantinaya alınan 146 kişi, memleketlerine uğurlandı.

KIRGIZİSTAN'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirilip, Bolu'da karantinaya alınan 146 kişi, memleketlerine uğurlandı.

Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları, koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mayıs'ta uçakla Türkiye'ye getirildi. 146 kişi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Yurtta kalan misafirlerin her gün ateşleri ölçülerek, düzenli olarak sağlık kontrolleri yapıldı. Bir haftalık karantinanın ardından testleri negatif çıkan vatandaşlar, evlerine gönderildi. Vatandaşlara, yurttan çıktıkları sırada çam fidanı hediye edildi. Pasaportları teslim edildikten sonra yurdun önünde bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki memleketlerine gitti.Vatandaşlar, yurtta kaldıkları süre içerisinde çok memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA