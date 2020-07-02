Bilecik'te ilçe belediyesi tahin üretimiyle kadın istihdamına katkı sağladı
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Bilecik'te ilçe belediyesi tahin üretimiyle kadın istihdamına katkı sağladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediyenin kurduğu tesiste tahin üretimi yapan kadınlar, istihdama katkı sağlıyor.

Bilecik'te ilçe belediyesi tahin üretimiyle kadın istihdamına katkı sağladı
02.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:48

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediyenin kurduğu tesiste tahin üretimi yapan kadınlar, istihdama katkı sağlıyor.

Beşevler köyünde Osmaneli Belediyesince 3 dönüm arazide inşa edilen tahin üretim tesisi, 450 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteriyor.

Günlük 15 ton tahin üretim kapasitesine sahip tesis Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) alınan 600 bin lira destek dahil 2 milyon liralık yatırımla hayata geçirildi.

Tesiste çalışan 20 kadın hem aile bütçelerine hem de üretime katkı sağlıyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayva, nar lokumu ve salçanın ardından tahin üretmeye başladıklarını söyledi.

Son dönemde talep artışından dolayı kapasite artırımına gittiklerini belirten Şahin, "BEBKA'nın desteğiyle geçen sene Kadın Girişimciler Kooperatifini kurduk. Malum virüs hadisesi çıkınca daha fazla doğal ürünlere yöneldik. Artan taleplerle 'Doğal beslenmeye yönelik ne yapabiliriz?' dedik. Tahinin özellikle direnci artırıcı etkisi olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

Yeni ürün olmasına karşın büyük taleple karşılaştıklarını belirterek "Tarım Kredi Kooperatiflerinde bizim tüm ürünlerimiz yer alıyor, tahinimiz de yer alacak. Yaptığımız tüm ürünlerde talep patlaması oluyor. Bu talebi karşılayacak ürünleri de hızla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracata hazırlanıyorlar

Tesisten sorumlu Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik de işsiz kadınların kendilerine bu tesiste bir yer bulduğunu, işi tam anlamıyla öğrendiklerini anlattı.

ABD ve Bulgaristan'a numune gönderdiklerini aktaran Tetik, bu ülkelerden yakında tahin siparişi almayı beklediklerini dile getirdi.

İhracat için ön anlaşma yaptıklarını ifade eden Tetik, "İlk siparişlerin beğenilmesiyle beraber ciddi miktarda tahin göndereceğiz. Günlük üretim kapasitemiz 2 tondu, bu anlaşmalardan sonra 5 tona çıkardık. Pazarın ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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