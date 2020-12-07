Batman'daki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili sosyal medyada algı operasyonu yapan 27 kişi tespit edildi
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Batman'daki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili sosyal medyada algı operasyonu yapan 27 kişi tespit edildi

07.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:14
Batman'daki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili sosyal medyada algı operasyonu yapan 27 kişi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Batman'daki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili örgüt desteğiyle sosyal medyada algı operasyonu yaptıkları belirlenen 27 kişi hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Batman'daki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili örgüt desteğiyle sosyal medyada algı operasyonu yaptıkları belirlenen 27 kişi hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında 5 Aralık'ta Batman ili Gercüş ilçesinde meydana gelen cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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