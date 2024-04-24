Üye Girişi
Haberler

Batman'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil tarlaya uçtu ve kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kozluk Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde içinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kahveci köyünde sabah saatlerinde F.A. yönetimindeki 06 VGM 33 plakalı otomobil, virajda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince tarlaya uçarak ters döndü. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardın Kozluk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İnceleme Kozluk Batman 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title