Batman'da çocukların yardım yapma isteği "sanat sokağı"nı oluşturdu Batman'da Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) usta öğretici Yıldız Tüzel, çocuklarla duvarlara resim yapıyor.

Batman'da Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) usta öğretici Yıldız Tüzel, çocuklarla duvarlara resim yapıyor.

Batman HEM'de usta öğretici Tüzel, Kısmet Mahallesi'nde kötü görünen bir duvara resim yaptı. Mahallenin çocukları Tüzel'e yaptığı resme yardım etmek isteyince duvarlar rengarenk oldu.

Tüzel, kendiliğinden gelişen çalışmanın güzel bir noktaya geldiğini belirterek, duvarlara resim yaparak çocukların saklı yeteneklerinin ortaya çıktığını söyledi.

Çocuklarla resim yaptıkları sokağa sanat sokağı ismi verdiklerini anlatan Tüzel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu etkinliği bir projeye dönüştürmek istiyorum. Mahallemizde gerçekten güzel yetenekler var. İnşallah yaptığımız bu çalışma sayesinde saklı kalmış yetenekleri ortaya çıkaracağız. Şu anda 4 sokağımızda duvar boyama çalışması yapıyoruz. Bunu diğer sokaklara da yaymayı planlıyoruz."

Çocuklardan Gülcan Kaygusuz da eğlenceli bir çalışma yaptıkların belirtti.

Sosyal mesafeyi koruyarak duvarlara resim yaptıklarını dile getiren Kaygusuz, "Koronavirüs dolayısıyla evlerimizden çıkamıyor ve sıkılıyorduk. Yıldız öğretmen sayesinde sokakta resim yaparak eğleniyoruz. Yaz döneminde kurs açılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Azat İnsel ise boya yapmayı çok sevdiğini, duvarlara çeşitli resimler yaptıklarını ifade ederek, mahallelerini güzelleştirdiklerini aktardı.

Kaynak: AA