'Bakan Koca, koronadan ölen annemin başındaki fotoğrafları ders alınsın diye paylaştı'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Bakan Koca, koronadan ölen annemin başındaki fotoğrafları ders alınsın diye paylaştı'

KONYA'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanıp, hayatını kaybeden Mihri Ateş'in (70) oğlu İsmail Çimen (36), annesinin mezarı başında dua eden fotoğrafını paylaşarak vatandaşlara uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

'Bakan Koca, koronadan ölen annemin başındaki fotoğrafları ders alınsın diye paylaştı'
23.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:06

KONYA'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanıp, hayatını kaybeden Mihri Ateş'in (70) oğlu İsmail Çimen (36), annesinin mezarı başında dua eden fotoğrafını paylaşarak vatandaşlara uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Çimen, "Sağlık Bakanımızın paylaşımını gördük. Annemin koronavirüsten ölümünü ve benim sözlerimi örnek olarak göstermiş. Bakanımız bunu insanlar bir şeylerden ders alsın diye paylaştı. İnşallah bu bir ders olur.  Çok acı bir durum ben yaşadım biliyorum. Kimsenin bunları yaşamasını istemem" dedi.

Çumra ilçesinde yaşayan İsmail Çimen, Kurban Bayramı'nda Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Akarköy'de yaşayan annesi Mihri Ateş'in yanına gitti. Annesinin nefes almakta zorlandığını ve vücudunda ağrılarının olduğunu söylemesi üzerine Çimen, onu Çumra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mihri Ateş burada yapılan tetkiklerde koronavirüs şüphesi üzerine Konya'ya sevk edildi. Mihri Ateş, Konya'da yoğun bakım ünitesinde 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Annesini toprağa veren İsmail Çimen, ziyaretine gittiği mezarının başında DHA'ya konuştu. Çaresizliğini dile getiren İsmail Çimen, insanlara düğün ve cenazelere gitmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, Konya'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybeden Mihri Ateş'in oğlu İsmail Çimen'in, DHA aracılığıyla çaresizliğini dile getirip, insanların halen düğün ve cenazelere gittiği yönündeki uyarısını paylaştı.BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜRSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımından vatandaşların ders alması gerektiğini söyleyen İsmail Çimen şöyle dedi: "Sağlık Bakanımızın paylaşımını gördük. Annemin koronavirüsten ölümünü ve benim sözlerimi örnek olarak göstermiş. Bakanımız bunu insanlar bir şeylerden ders alsın diye paylaştı. İnşallah bu bir ders olur. Çok acı bir durum, ben yaşadım biliyorum. Kimsenin bunları yaşamasını istemem. Kimsenin kaybettiği sevdiklerinin arkasından bakıp kalmasını istemem. Annem vefat edeli 15 gün oldu. Ama çevremizde hala maskeye mesafeye dikkat etmeyen insanlar var. Tedbirimizi alalım bu tehlikeyi en aza indirelim. Düğünlerden uzak duralım, gitmeyelim. Kırılır, üzülür diyenler olur ama bayramda mesaj atar gibi düğünleri tebrik edelim. Kimseye akıl verecek yaşta değilim belki ama yaşadıklarımdan örnek veriyorum. Sağlık Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu virüs için çok çaba sarf ediyorlar. Başka ülkelere göre bizim ülkemiz daha iyi"'UZAYLI KIYAFETİ DİYE TABİR EDİLEN O KIYAFETLERLE ANNEMİ UĞURLADIK'Vatandaşlara uyarılarda bulunan Çimen şunları söyledi:

"Biz annemi beyaz tulumları giyerek defnettik. Halk arasında uzaylı diye tabir edilen o kıyafetlerle annemi uğurladık. Kimse yoktu cenazede 5-6 kişi vardık. Biz annemizin yüzünü göremedik. Bu çok acı bir şey. Eğer sevdiklerinizi kaybederseniz yüzünü dahi göremiyorsunuz. Dikkat edersek Allah'ın izniyle bu günler atlatılır."

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu 3. Sayfa
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek Ekonomi
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu 3. Sayfa
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Güncel
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor
Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Milli filimiz 'İzmir', 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım attı
Milli filimiz 'İzmir', 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım attı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü
Giresun'daki sel felaketine yardıma giderken dereye düşüp kayboldular
Giresun'daki sel felaketine yardıma giderken dereye düşüp kayboldular
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Hacı Bektaş Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Ozan Güven Halit Ergenç
Spor Can Bartu Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Kaza Dereli Giresun
Şu an buradasınız: 'Bakan Koca, koronadan ölen annemin başındaki fotoğrafları ders alınsın diye paylaştı' - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 17:09:54. #1.14#
title