Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek (2)
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Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek (2)

11.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:01
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek (2)

15 TÜNEL İNŞAATINI İNCELEDİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Bedesten köyü mevkiinde bulunan T-15 tünel inşaatında inceleme yaptı.

YHT T-15 TÜNEL İNŞAATINI İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Bedesten köyü mevkiinde bulunan T-15 tünel inşaatında inceleme yaptı. Bakan Karaismailoğlu, 5 kilometre uzunluğundaki hızlı tren tünel inşaatıyla ilgili, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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