Bakan Akar'dan Irak sınır hattında önemli açıklamalar
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Bakan Akar'dan Irak sınır hattında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar yapılan operasyonlarda 83 terörist etkisiz hale getirildi, 359 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 267 sığınak ve barınak tespit edildi" dedi.

Bakan Akar'dan Irak sınır hattında önemli açıklamalar
09.08.2020 19:52 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:56

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar yapılan operasyonlarda 83 terörist etkisiz hale getirildi, 359 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 267 sığınak ve barınak tespit edildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerini sürdürüyor. Irak sınırındaki Düğündağı Üs Bölgesi'nde, faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Akar, burada açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 16 Haziran 2020'de başlayan Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarının 48 gündür başarıyla devam ettiğini aktararak, bugüne kadar icra edilen operasyonlarda, bölgedeki tüm hakim arazi kesimlerinin kontrol altına alındığını, teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Söz konusu operasyonlar sırasında teröristlerin bütün inlerine girildiğini, bölgedeki mağara, sığınak, barınakların tek tek kontrol edildiğini aktaran Bakan Akar, "Bugüne kadar yapılan operasyonlarda 83 terörist etkisiz hale getirildi, 359 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 267 sığınak ve barınak tespit edildi. Bu sığınak ve mağaralarda 13 adet AT-4 tanksavar füzesi, 2 adet güdümlü füze, 15 adet Doçka, 88 AK-47 piyade tüfeği ve 299 el bombası başta olmak üzere çok miktarda silah/mühimmat ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

PİRBELA'DA TERÖRİSTLERİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Teröristlerin Haftanin'de uzun süredir üstlenmiş oldukları Pirbela Bölgesi'ne yönelik bir operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Akar, "Bu operasyon sırasında teröristlerin büyük bir bölümü etkisiz hale getirilmiştir. Bunların sözde yönetici grubu da bu operasyonlar sırasında etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 5'inin cesetlerine ve silahlarına ulaşılmıştır. Diğerlerinin de cesetlerinin arama tarama faaliyetleri sırasında ele geçirileceği değerlendirilmektedir" açıklamasında bulundu.

Gerçekleştirilen bu operasyon sırasında Piyade Uzman Onbaşı Süleyman Ural'ın şehit olduğunu anımsatan Bakan Akar, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar dileyerek, "Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılmaya devam edilecek. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadelemiz aralıksız devam edecek ve inşallah biz burada bu teröristleri etkisiz hale getirmek suretiyle asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Amacımız, gayretimiz budur, buna çalışıyoruz. Şu anda milletimizin sevgisinden, güveninden ve duasından aldığımız ilhamla Mehmetçik 'gece gündüz' demeden bu faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yürütülen bu faaliyetlerde en son terörist etkisiz hale getirilmek suretiyle faaliyetlerimizin tamamlanmasına gayret göstermekteyiz. Şu anda karada, denizde, havada, Irak'ın kuzeyinde görevleri başında olan, gerçekten zor arazi ve hava koşullarında büyük bir fedakarlık ve kahramanlık göstererek faaliyetlerini sürdürmekte olan tüm silah arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra helikopterle Hakkari Yüksekova'ya geçen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, burada 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında incelemelerde bulunarak, komutanlarla bir araya geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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