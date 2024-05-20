Julian Assange'ın eşi: Julian serbest bırakılmalı, davadan vazgeçilmeli

WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın eşi Stella Assange, ABD'ye iade davasına karşı İngiltere'de Yüksek Mahkemenin temyiz başvurusu yapabileceklerine yönelik kararının kendilerini rahatlattığını belirterek, "Julian serbest bırakılmalı. Davadan vazgeçilmeli." dedi.

İnsan hakları aktivisti ve avukat Stella Assange, İngiltere'nin başkenti Londra'da Yüksek Mahkemede görülen duruşmanın ardından mahkeme binası önünde basın açıklaması yaptı.

Eşine karşı açılan davayı "saldırgan" olarak niteleyen Assange, "Demokratik ilkelerimize aykırıdır. Bilme hakkımızı rencide etmektedir. Bu her yerdeki gazetecilere yönelik saldırıdır." dedi.

Mahkeme, ABD'ye iade davasına karşı temyiz başvurusu yapabileceği kararına ilişkin olarak Assange, kararın doğru olduğunu ve ailesini rahatlattığını dile getirdi.

Assange, "Fakat bu daha ne kadar devam edebilir? En büyük oğlumuz 7 yaşına yeni girdi. Babalarıyla ilgili tüm anıları Belmarsh Cezaevi'nin ziyaret bölümünde." ifadelerini kullandı.

Eşinin iyi gazetecilik yaptığı için hapiste olduğu değerlendirmesinde bulunan Assange, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Julian Assange) Yolsuzluğu ifşa ettiği için, cezasız kalan savaşlarda masum insanların uğradığı ihlalleri ortaya çıkardığı için ve bu cezasızlığın üstüne bir de bu cezasızlığı kamuoyuna duyuran adamın peşine düştüğü için hapiste. (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi bu utanç verici davayla arasına mesafe koymalı. Bunu ilk günden itibaren yapmalıydı ancak doğru olanı yapmak için zamanı tükeniyor olabilir. Burada ne yapılması gerektiğini herkes görebilir. Julian serbest bırakılmalı. Davadan vazgeçilmeli. Kendisine tazminat ödenmeli ve Nobel Ödülü verilmeli."

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks kurucusu Assange'ın, ABD'ye iade davasına karşı temyiz başvurusu yapabileceğine hükmetti.

Assange'ın dava süreci

Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın, iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin duruşmalar, 20-21 Şubat'ta Yüksek Mahkeme'de görülmüş, kararın ileri tarihte verileceği kaydedilmişti.

Mahkeme 26 Mart'ta ise ABD tarafından bazı güvenceler verilmezse Assange'ın ABD'ye iade edilmeyeceğine hükmetmişti.

ABD "idam etmeme" güvencesi vermişti

ABD'den, Assange'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağı ve adil şekilde yargılanacağı gibi güvenceler istenmiş, aksi halde Assange'ın tutukluluğunun kaldırılması için temyiz başvurusu yapabileceği ifade edilmişti.

Yüksek Mahkeme, güvencelerin verilmesinin ardından bunların tatmin edici olup olmadığına karar vereceğini açıklamıştı.

ABD, nisan ayında talep edilen güvenceleri vereceğini duyururken Stella Assange ise eşinin, ABD vatandaşı olmadığı için bazı haklara sahip olamayacağını ifade etmişti.

Assange'ın avukatları ve destekçileri, ABD'ye iadesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtirken ABD tarafı ise hapis cezasının 4 ila 6 yıl olabileceğini öne sürüyor.