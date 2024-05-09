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10 Mayıs okullar açık mı, kapalı mı? Yarın okul var mı? Cuma günü okullar tatil mi?

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10 Mayıs okullar açık mı, kapalı mı? Yarın okul var mı? Cuma günü okullar tatil mi? sorularına yanıt aranıyor. 10 Mayıs 2024 tarihinde ders işlenmeyecek mi ve Cuma günü ders yok mu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Cuma günü ders var mı gündeme geliyor. Peki, 10 Mayıs okullar açık mı, kapalı mı? Yarın okul var mı?

10 Mayıs okullar açık mı, kapalı mı? Yarın okul var mı? Cuma günü okullar tatil mi? İstanbul'da bulunan özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın 5 ay önce okuldan atılan Irak uyruklu bir öğrenci tarafından silahla öldürülmesi gündeme bomba gibi düştü. Ardından, Türk Eğitim-Sen sendikası, iş bırakma kararı aldı. 10 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi?

10 MAYIS CUMA GÜNÜ OKUL VAR MI?

Türk Eğitim-Sen, iş bırakma kararı aldı. Sendikaya bağlı öğretmenler yarın ilk derse girmeyecek, cuma günü ise tamamen iş bırakacaklar. Öğretmenler perşembe günü okullarda, cuma günü ise il milli eğitim müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak.

Eğitim İş tarafından yapılan açıklamada, "Eğitim emekçileri olarak kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyoruz. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz! Artık yeter! Yaşamak istiyoruz! Eğitimde şiddete karşı çıkmak için, 8-9 Mayıs tarihlerinde iş yerlerimize siyah giyerek ve kokartlarımızla gidiyoruz,10 Mayıs Cuma günü iş bırakıyor ve Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde Genel Merkez düzeyinde, illerde şube ve temsilcilikler düzeyinde adliye binalarının önünde basın açıklaması yapıyoruz. Eğitim iş kolunda örgütlü tüm sendikaları ve kamuoyunu birlikte şiddete karşı daha yüksek tepki göstermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

10 Mayıs okullar açık mı, kapalı mı? Yarın okul var mı? Cuma günü okullar tatil mi?

Öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan

CUMA GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Türk Eğitim ise, eylem planları hakkında, "Yaşanan vahşeti protesto etmek amacıyla Türk Eğitim-Sen olarak 09.05.2024 Perşembe günü ilk derse girmeme kararı aldık. 10.05.2024 Cuma günü de tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, il milli eğitim müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamalarıyla öğretmene şiddete hayır diyoruz! Ayrıca okullarımızda bir hafta süresince siyah kokart/kurdele ile derslere gireceğiz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemeler için ne bekliyorsunuz? Sendikamızın 2019 yılında eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin alınması ve failler hakkında caydırıcı müeyyideler getirilmesi amacıyla hazırladığı ve milletvekilleri aracılığıyla TBMM'ye ilettiği kanan teklifimiz bir an önce hayata geçirilmelidir." paylaşımını yaptı.

10 Mayıs okullar açık mı, kapalı mı? Yarın okul var mı? Cuma günü okullar tatil mi?

10 Mayıs okullar açık mı, kapalı mı? Yarın okul var mı? Cuma günü okullar tatil mi?

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