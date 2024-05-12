MSB: Gara ve Barış Pınarı'nda PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Irak'ın Gara bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki sızma girişimlerine ilişkin açıklama yaptı. MSB'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşım şöyle:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."