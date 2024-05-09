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Öğretmenler grev mi yapacak? Öğretmenler ne grevi yapıyor, neden?

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İstanbul Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın 5 ay önce okuldan atılan Irak uyruklu bir öğrenci tarafından dün silahla öldürülmesi gündeme bomba gibi düştü. Türk Eğitim-Sen sendikası, iş bırakma kararı aldı. Peki, Öğretmenler grev mi yapacak? Öğretmenler ne grevi yapıyor, neden?

Öğretmenler grev mi yapacak? Merak ediliyor. İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılan yabancı uyruklu bir öğrencisi tarafından öldürülmesi sonrası Türk Eğitim-Sen, iş bırakma kararı aldı. Öğretmenler perşembe günü okullarda, cuma günü ise il milli eğitim müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. Peki, Öğretmenler grev mi yapacak? Öğretmenler ne grevi yapıyor, neden?

ÖĞRETMENLER GREV Mİ YAPACAK?

Eğitim sendikaları, üyelerine ve meslektaşlarına çağrıda bulunarak bugün için siyah giyinmelerini ve siyah kurdele takmalarını, 10 Mayıs'ta da iş bırakmalarını istedi. Sendikalar, Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde, diğer illerde de adliye binalarının önünde basın açıklaması yapacaklarını da duyurdu.

"ARTIK YETER YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Eğitim İş tarafından yapılan açıklamada, "Eğitim emekçileri olarak kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyoruz. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz! Artık yeter! Yaşamak istiyoruz! Eğitimde şiddete karşı çıkmak için, 8-9 Mayıs tarihlerinde iş yerlerimize siyah giyerek ve kokartlarımızla gidiyoruz,10 Mayıs Cuma günü iş bırakıyor ve Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde Genel Merkez düzeyinde, illerde şube ve temsilcilikler düzeyinde adliye binalarının önünde basın açıklaması yapıyoruz. Eğitim iş kolunda örgütlü tüm sendikaları ve kamuoyunu birlikte şiddete karşı daha yüksek tepki göstermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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