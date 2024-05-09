Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 7 Türk vatandaşı ve 3 Irak uyruklu organizatör yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerini yaptığı denetimlerde yurt dışına kaçmaya çalışan 7 Türk vatandaşı ve 3 Irak uyruklu organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde Edirne'nin Bosnaköy sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 7 Türk vatandaşı yakalandı.

Türk vatandaşları hakkında yasal işlem başlatılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmalarına imkan sağlayan 3 Irak uyruklu organizatör de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 Irak uyruklu organizatör, işlemlerinin tamamlanmasını ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - EDİRNE