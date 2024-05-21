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Irak Yüksek Yargı Konseyi, IKBY Meclisinde Türkmenlere, Hristiyanlara ve Ermenilere kota ayrılması kararı verdi

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Irak Yüksek Yargı Konseyi, IKBY Meclisinde Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması kararı verdi. Konsey, Erbil ve Süleymaniye için ikişer, Duhok için ise bir sandalye ayrılmasını kararlaştırdı. Buna göre, Erbil ve Süleymaniye'de Türkmenler ve Hristiyanlara birer, Duhok'ta ise Ermenilere bir kota sandalyesi ayrılacak.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisinde Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması kararı verdi.

Irak medyasında yer alan haberlere göre Konsey, IKBY Meclisindeki 100 sandalye içerisinden Erbil ve Süleymaniye kentleri için ikişer, Duhok için ise bir sandalye ayrılmasını kararlaştırdı.

Buna göre, Erbil ve Süleymaniye'de Türkmenler ve Hristiyanlara birer, Duhok'ta ise Ermenilere bir kota sandalyesi ayrılacak.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi 21 Şubat'ta, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesine karar vermiş ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5, Hristiyanlara 5 ve Ermenilere 1 olmak üzere 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğu yönünde karar almıştı.

Karar kapsamında ayrıca Meclisteki koltuk sayısının da 100'e düşürüldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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