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MİT Operasyonunda Terör Örgütü Yöneticisi Etkisiz Hale Getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde konsey yöneticisi olan Sedat Aksu etkisiz hale getirildi. Aksu'nun, yurt içinde ve Suriye-Irak bölgesinde terör eylemlerinin talimatını verdiği belirlendi. Operasyon sonucunda Aksu ve beraberindeki teröristler Gara'da etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Sedat Aksu'nun, terör örgütünün sözde konsey yöneticisi olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Şevger Çiya kod adlı terörist Aksu'nun yurt içinde, Suriye ve Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinin talimatını verdiğini tespit etti.

Pençe-Kilit harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat tedarik eden terörist Aksu, beraberindeki teröristlerle Gara'da etkisiz hale getirildi.

Örgüt içinde 1998'den bu yana yer aldığı belirlenen teröristin, Irak'ta örgütün sözde yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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