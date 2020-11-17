Bahçeli: "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir"
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Bahçeli: "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir"

17.11.2020 11:54 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:01

MHP TBMM grup toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

MHP TBMM grup toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (7)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir"

Bahçeli: 'Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir'
Bahçeli: 'Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir'
Bahçeli: 'Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir'
Bahçeli: 'Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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