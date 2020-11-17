Bahçeli: "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir"
17.11.2020 11:54 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:01
MHP TBMM grup toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (7)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren