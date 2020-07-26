Aynı aileden 7 kişinin yaralandığı kazada, çocukların feryatları yürekleri dağladı
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Aynı aileden 7 kişinin yaralandığı kazada, çocukların feryatları yürekleri dağladı

Aynı aileden 7 kişinin yaralandığı kazada, çocukların feryatları yürekleri dağladı Otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı Sivas'ta şarampole uçan araçta bulunan aynı aileden 7 kişi yaralandı, kazada yaralanan iki kız çocuğunun feryatları herkesi üzdü.

26.07.2020 22:12 | Son Güncelleme: 26.07.2020 22:27

Aynı aileden 7 kişinin yaralandığı kazada, çocukların feryatları yürekleri dağladı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

SİVAS - Sivas'ta şarampole uçan araçta bulunan aynı aileden 7 kişi yaralandı, kazada yaralanan iki kız çocuğunun feryatları herkesi üzdü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Kayseri yolu Düzova köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametine ilerleyen S.K. idaresindeki 60 TT 032 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen 18 AF 039 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Citroen marka hafif ticari araç şarampole uçtu. Şarampole uçan araçta bulunan aynı anne, baba ve 5 çocuğu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Sinir krizi geçiren 18 AF 039 plakalı otomobildeki hamile kadında hastaneye kaldırıldı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan kanlar içerisindeki iki kız çocuğunun anne ve baba feryatları ise yürekleri dağladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Polis ekipleri kazayla ilgili incele başlattı.

Aynı aileden 7 kişinin yaralandığı kazada, çocukların feryatları yürekleri dağladı

Kaynak: İHA

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